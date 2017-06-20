Teröristler bombalı araçla birlikte yakalandı!

Diyarbakır'ın, 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan ve dün uzman çavuş Ramazan Bahşiş'in şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı 'Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu'nda 1'i yaralı 2 teröristin sağ olarak yakalandığı belirtildi. Valilik, operasyonun dünkü bölümünde çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra, bir de bombalı araç saldırılarında kullanılacağı değerlendirilen İngiltere plakalı bir aracın ele geçirildiğini açıkladı.

SICAK TEMAS SAĞLANDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada 7 bin 742 asker, polis ve güvenlik korucusunun katıldığı operasyonun devam ettiği belirtilerek, dün gerçekleştirilen temas araması sırasında Lice ilçesi Türeli Köyü Kalkanlı Mezrası mülki sınırları içerisinde 2 farklı yerde bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı belirtildi.