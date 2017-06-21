26 avukata daha FETÖ hapsi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen 189 avukat tespit edildi. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'ın talimatı ile operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli başlatılan ve 74 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, firari eski savcı Fikret Seçen'in avukat kardeşi Faruk Seçen de vardı.

BYLOCKÇU KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 74 şüpheliden 45'inin emniyetteki işlemleri önceki gün tamamlandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Faruk Seçen'in de bulunduğu 45 şüpheliyi dün adliyeye sevk etti. 31 şüpheli ise savcılık sorguları ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Faruk Seçen'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kalan 39 şüpheli avukat ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından dün istanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 3 şüpheli savcılık sorgusu ardından serbest bırakılırken 36 şüpheliden 4'ü adli kontrolle 32 kişi ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk esildi. Hakimlik, tutuklama istenen 32 şüpheliden 26'sı hakkında tutuklama kararı verdi. Toplam 10 Şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına hükmedildi. Aynı soruşturma kapsamında önceki gün de 30 avukat tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Böylece Bylock kullanıcısı tutuklu avukat sayısı 56 oldu.



Bugün neler oldu? (21.06.2017)