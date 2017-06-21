Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Konuşmadan satır başları;

Tüm İslam aleminin feraha, huzura kavuşmasını temenni ediyorum.

Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim ve kaim eylesin.

Biz birileri gibi sivil toplumu tehdit olarak değil milli birlik ve beraberliğimizin kilit taşı olarak görüyoruz

Sosyal birliğimizin sigortası olan kuruluşlardır.

Sivil toplum devletin karşıtı değil bilakis tamamlayıcısıdır

Silahlı terör neyse uyuşturucu terörü de aynıdır

Bu ihanet çetesinin ihanetini mutlaka cezasını almasını sağlamalıyız

Bunların mahkemedeki şovları cesaretlerinden değil dünyevi ve uhrevi gözlerinin kararmasından kaynaklanıyor.

Kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamazlar