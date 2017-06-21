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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Bacva'yı kabul etti!
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
, Orgeneral Bacva'yı kabul etti!
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2017
18:54
Güncelleme Tarihi: 21.6.2017
19:01
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bacva'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan
, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bacva'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Bacva'yı kabul etti!
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