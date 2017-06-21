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, Orgeneral Bacva'yı kabul etti!

AA

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Giriş Tarihi: 21.6.2017 18:54 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Bacva'yı kabul etti!

, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bacva'yı kabul etti

Recep Tayyip , Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bacva'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Bacva'yı kabul etti!
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