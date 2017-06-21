FETÖ’den atılan komiser: ”Sorular sohbette verildi”

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 sanık hakkında "Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan açılan davalar görüldü. Sanıklardan KHK ile komiserlikten ihraç edilen S.H., avukatı ile birlikte katıldığı duruşmada itiraflarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde koruma polisliğini de yaptığını ve onu çok sevdiğini aktaran S.H., FETÖ'ye samimi duygularla katıldığını ancak kandırıldığını ve pişman olduğunu dile getirdi.



SOHBETTE KOMİSERLİK SORULARI VERİLDİ

FETÖ'nün gizli haberleşme ağı 'ByLock'u kullandığın itiraf eden ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen zanlı S.H., "Okul vasıtası ile FETÖ ile tanıştım. ByLock'u bana üniversitede öğretim görevlisi olan Orhan kod adını kullanan A.Ç. telefonuma yükledi. ByLock'ta 3 kişilik gruptuk, grubun ağabeyi A.Ç. idi. Dini sohbetler dışında bazen siyasi mesajlarda geliyordu. 'Siz hangi partiye vereceğinizi biliyorsunuz' diyerek bölgede AK Parti'nin karşısındaki en güçlü partiye oy vermemizi istiyorlardı. Dini içerikli sohbetler yapılıyordu, 2014'ten sonra siyasi sohbetlerde yapılmaya başlandı. Hatta bir sohbette bize komiserlik sınavlarının soruları verildi. Sorular verilirken Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldı. Soruların verildiği sohbette tanımadığım başka kişiler de vardı. Sorular sınavda çıktı ben 85 puan alarak kazandım, diğerleri ne yaptı bilmiyorum" diye konuştu.

FETÖ'nün, sohbet toplantılarına giderken cep telefonlarının bataryasını bile çıkardıklarını aktaran zanlı, ileride sıkıntı yaşamamaları için böyle yaptıklarını söylendiğini aktardı.

Adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanan sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

