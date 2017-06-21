FETÖ'nün uluslararası Noter yolsuzluğu ortaya çıktı. Yurt dışındaki okul ve yatırımların başka isimler ve şirketlere aktarılması için çeşitli ülkelerde noter sahtekarlıklarına imza atan FETÖ, sahte evraklarla devir belgeleri çıkardığı belirtiliyor.

ULUSLARARASI NOTER BİRLİĞİNE ÜYE OLMAYAN ÜLKELERDE SAHTE BELGE

Uluslararası Noterler Birliği'ne üye olmayan ülkelerden alınan belgelerle büyük bir sahtekarlığa başvuran FETÖ, Maarif Vakfı'ndan okulları kaçırmak için düzmece belgelerle devir işlemleri yapıyor.

AYRILANLARIN MALLARINA DA EL KOYUYORLAR

Uluslararası Kafkasya Vakfı Başkanı Hayati Küçük, kendisine sahte belgelerle kendisine böyle bir kumpas kurulduğunun altını çizdi ve şunları söyledi:

FETÖ'nün Gürcistan'daki örgüt üyeleri ve yandaşları tarafından sahte belgelerle şirket devir teslim işlemleri gerçekleştirilirken suçüştü yakalandılar. Nitekim geçtiğimiz günlerde ABD menşeili Metropolitan şirketi Gürcistan'daki okulları devralmak için büyük bir sahtekarlığa imza attı.

GÜRCİSTANDA NOTER SAHTEKARLIĞINA İLK TUTUKLAMA

FETÖ bağlantılı Metropolitan şirketi temsilcisi Zafer Süslü'nün Gürcistan'daki adamı Mustafa Emre Çabuk'tan sahte belgelerler okulları devralırken suçüstü yakalandı. Gürcistan yetkilileri tarafından tutuklanarak Türkiye'ye teslim edilen Mustafa Emre Çabuk Mars ve Çağlar şirketinin hisselerini sahte noter belgeleriyle üstüne geçirerek Zafer Süslü'ye devretmeye çalışırken tutuklandı. Gürcistan'daki bu skandal büyük bir uluslararası noter yolsuzluğunu da ortaya çıkardı.

DÜNYANIN HER YERİNDE AYNI SAHTEKARLIK

Ben ne böyle bir devir işlemi gerçekleştirdim ne de noterden böyle bir belgeye imza attım. Buradan yetkilileri bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bütün dünyada FETÖ tarafından ibraz edilen her türlü belgenin menşeine inilerek araştırma yapılması durumunda bu uluslararası noter yolsuzluğunun ne kadar büyük çapta olduğu görülecektir.

BÜTÜN DÜNYADAKİ DEVİR İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA

İddia ediyorum FETÖ'nün dünyanın birçok ülkesinde yaptığı bu devir işlemleri sahte noter belgeleriyle gerçekleştirilmektedir. Devletimiz bu konunun üzerine gitmektedir. Yakında dünyanın birçok ülkesinde yapılan sahte devir işlemlerinin nasıl iptal olacağını ve o sahte belgelere imza atan FETÖ'cülerin Gürcistan'da yaşandığı gibi nasıl Türkiye'ye getirileceğini hepimiz göreceğiz. Yetkililerin bundan sonraki FETÖ'nün okul ve mal kaçırma sahtekarlıklarında daha duyarlı olacağından şüphemiz yok.

Bugün neler oldu? (21.06.2017)