Kendini ihbar eden FETÖ üyesine hapis cezası

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, meslekten ihraç edilmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı dilekçede "20 yıldır örgütün içinde yer aldığını yazan" öğretmen Alper Ertürk, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2. duruşmasına, KHK ile kapatılmadan önce FETÖ'ye bağlı okullarda çalışan tutuklu sanık Ertürk, yakınları ve avukatı katıldı.

ÖRGÜTE GÜVENEREK DEVLETLE DALGA GEÇMEYE KALKMIŞTI

Duruşmada, sanığın 18 Aralık 2014'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere sunduğu ve "Camia, cemaat gibi adlarla anılan hizmet hareketinin içinde 20 yıldır bulunuyorum. Eğer camia bir örgütse, Zaman gazetesi okumak, STV izlemek suçsa ben de kendimi ihbar ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum." ifadelerinin yer aldığı dilekçe okundu.

KABADAYILIĞIN, TERÖRİSTBAŞI FEDAİLİĞİNİN CEZASI KESİLDİ

Daha sonra savunma yapan Ertürk, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, telefonundaki ByLock programını kullandığı yönündeki iddiaları da kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.