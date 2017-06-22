11 yıllık rutin bozulmadı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi ile 20 vali merkeze alınırken, bu illere yeni vali atandı, 19 ilin valisi başka illere tayin edildi. Merkeze alınanların 9'u, büyükşehir kapsamındaki Aydın, Denizli, Eskişehir, Malatya, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Van'ın valileri.

Merkeze alınan valiler şöyle: Ağrı-Musa Işın, Amasya-Salih Işık, Ardahan-İbrahim Özefe, Aydın-Ömer Faruk Koçak, Çankırı-Mesut Köse, Denizli-Ahmet Altıparmak, Eskişehir-Azmi Çelik, Iğdır-Ahmet Turgay Alpman, Karaman-Süleyman Tapsız, Malatya-Mustafa Toprak, Muğla-Amir Çiçek, Niğde-Ertan Peynircioğlu, Osmaniye-Kerem Al, Sakarya-Hüseyin Avni Coş, Samsun-İbrahim Şahin, Şanlıurfa-Güngör Azim Tuna, Tokat-Cevdet Can, Uşak-Ahmet Okur ve Van-İbrahim Taşyapan.

VALİLER KARARNAMESİ'YLE YENİ ATANAN VALİLER

Merkez Valisi Mehmet Tekinarslan Kilis Valiliği'ne atanırken, Kilis Valisi İsmail Çataklı İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na getirildi. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Bilmez Ardahan Valiliği'ne atanırken, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Fahri Meral ise Karaman Valisi oldu.

İ çişleri Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılıkları ile bazı genel müdürlükler dahil olmak üzere çeşitli birimlere 21 mülki idare amirinin ataması gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, merkeze alındı. Yerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atandı. 5 ilçenin kaymakamlıklarına da atama yapıldı.

11 YILLIK DEVİR

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ise 11'inci yılda da halef-selef oldu. Güzeloğlu ve Aksoy, son 11 yıldır sırasıyla Samsun, Mersin, Kocaeli ve Diyarbakır valiliklerini birbirlerine devretti. 2006 yılında Samsun'da başlayan Vali Güzeloğlu, bu görevini 2010 yılında Mersin'den gelen Vali Aksoy'a devrederek kendisi Mersin Valisi oldu. 2014 yılında Güzeloğlu Kocaeli Valisi olurken, aynı yıl Hüseyin Aksoy da Diyarbakır Valisi oldu. Dün yayımlanan kararname ile Kocaeli Valisi Güzeloğlu Diyarbakır Valisi olurken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy da Kocaeli Valisi olarak atandı. 2 vali, 2 ilde birbirlerine devir teslim yapacak.