Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da veliaht prenslikte yapılan görev değişikliğinin hayırlara vesile olmasını dileyerek tebriklerini iletti.

Telefon görüşmelerinde, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin ilerleyen süreçte daha da güçlendirilmesi konusunda kararlılık vurgulandı.

Bölgede Katar ekseninde yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik çabaların artırılması hususunda mutabık kalındı.

Prens Muhammed bin Selman'a veliaht prenslik görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suud Kralı Selman'ın G20 Zirvesi vesilesiyle Almanya'nın Hamburg kentinde yüz yüze görüşmeyi kararlaştırdıkları öğrenildi.

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