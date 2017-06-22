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Eski Başkanı Karaduman vefat etti

AA

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Giriş Tarihi: 22.6.2017 17:11 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 17:16
Eski TBMM Başkanı Karaduman vefat etti

Eski başkanlarından (90) vefat etti

Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaduman'ın cenazesi yarın İstanbul Şakirin Camisi'nde, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Trabzon'da 1927 yılında doğan Karaduman, 1944 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesinden mezun olduktan sonra 1960 yılına kadar çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı.

Aynı yıl mülkiye müfettişliğine atanan Karaduman, bu görevi 5 yıl sürdürdü. Karaduman, 1966'da Kahramanmaraş Valiliğine atandı, devamında Erzurum ve İçel valiliklerinde bulundu.

Karaduman, 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi Trabzon Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlığına 4 Aralık 1983 tarihinde seçilen aynı göreve 12 Eylül 1985 tarihinde yeniden getirildi.

Karaduman evli ve 2 çocuk babasıydı.

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Eski TBMM Başkanı Karaduman vefat etti
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