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’de 11 sanığa 6 yıl 3’er ay hapis cezası

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 15:13 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 15:27
FETÖ’de 11 sanığa 6 yıl 3’er ay hapis cezası

’de /PDY soruşturması kapsamında yargılanan farklı mesleklere mensup 11 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde /PDY soruşturma kapsamında yargılanan Menderes Ürker, Emre Sütçü, Hakan Gür, Ayşe Alat, Emine Cihan, Erol Solak, Bayram Karataş, Mehmet Emin Güngör, Ali Tunç, Zahide Bulak ve Hüseyin Can bugün heyet önüne çıktı.. Üzerlerine atılan ByLock kullanmak, Bank Asya'ya para yatırmak suçlamalarıyla yargılanan sanıklar terör örtü üyeliğini kabul etmediler. Mahkeme heyeti yargılama sonunda 11 sanığa 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan Menderes Ürker ve Hakan Gür, cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye oldu.

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FETÖ’de 11 sanığa 6 yıl 3’er ay hapis cezası
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