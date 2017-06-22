FETÖ’de 11 sanığa 6 yıl 3’er ay hapis cezası

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY soruşturma kapsamında yargılanan Menderes Ürker, Emre Sütçü, Hakan Gür, Ayşe Alat, Emine Cihan, Erol Solak, Bayram Karataş, Mehmet Emin Güngör, Ali Tunç, Zahide Bulak ve Hüseyin Can bugün heyet önüne çıktı.. Üzerlerine atılan ByLock kullanmak, Bank Asya'ya para yatırmak suçlamalarıyla yargılanan sanıklar terör örtü üyeliğini kabul etmediler. Mahkeme heyeti yargılama sonunda 11 sanığa 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan Menderes Ürker ve Hakan Gür, cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye oldu.