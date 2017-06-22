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Kırşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 zanlı tutuklandı

AA

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Giriş Tarihi: 22.6.2017 14:11 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 14:12
Kırşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 zanlı tutuklandı

Kırşehir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 zanlı daha tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ'ye finans sağladıkları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla dün adliyeye sevk edilen Ş.Y, R.M, Ş.K, K.A, S.Ş, D.K, H.T. ve F.Ç, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Aralarında görevde bulunan, ihraç edilen ve açığa alınan kamu personelinin de yer aldığı Ş.Y, R.M, Ş.K, K.A, S.Ş, D.K, H.T. ve F.Ç. tutuklandı.

Kırşehir merkezli Ankara, Bursa, Batman, İzmir, Yozgat ve Aydın'da 16 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlının 8'i daha önce adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan 5'i tutuklanmış, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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Kırşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 zanlı tutuklandı
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