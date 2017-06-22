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'daki ne ilişkin 6 e kararı!

İHA

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Giriş Tarihi: 21.6.2017 21:35 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 01:37
Manisa'daki gıda zehirlenmesine ilişkin 6 askere gözaltı kararı!

'da daki ne ilişkin 6 rütbeli hakkında kararı verildi!

1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yaşanan besin zehirlenmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 rütbeli na alındı.

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 23 Nisan, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yaşanan ve yüzlerce askerin etkilendiği besin zehirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yemek firmasından gözaltına alınan 40 kişiden sonra Tugay Komutanlığı'nda yemek kontrolünden sorumlu subay ve astsubaylardan oluşan 6 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi.

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Manisa'daki gıda zehirlenmesine ilişkin 6 askere gözaltı kararı!
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