Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şimşek, FETÖ'den gözaltında

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek ile birlikte aralarında dekanların da bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.







Kararın ardından polis ekipleri Rektör Prof.Dr. Osman Şimşek ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ensar Nişancı'nın da aralarında bulunduğu bazı şüphelileri gözaltına aldı.



Henüz resmi olarak sayıları açıklanmayan gözaltına alınan şüpheliler Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmalarının yürütüleceği, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.