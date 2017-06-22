Savcı, 139 sanık için beraat istedi

ERGENEKON DAVASI YENİDEN BAŞLADI



Yargıtay'ın bozma kararı üzerine 10 yıl sonra yeniden başlanan Ergenekon davasında savcı, bu örgütün varlığı kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığından "örgüt suçundan" beraat verilmesini istedi. 26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile birlikte suç işledikleri iddia edilen toplam 19 kişinin dosyası ile Danıştay ve Cumhuriyet'in bombalanmasıyla ilgili dosya ayrıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan Adliyesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu Danıştay saldırganı Alparslan Arslan getirildi. Cinayet davasından hükümlü Selim Akkurt kaldığı cezaevinden video konferans ile mahkemeye bağlandı. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklardan ise Prof.

Dr. Yalçın Küçük, emekli Orgeneral Nusret Taşdeler, eski Emniyet Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekli Albay ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in aralarında bulunduğu 70'i aşkın sanık katıldı. Duruşmaya gelmeyen İlker Başbuğ ile diğer sanıkları avukatları temsil etti.

Mahkeme başkanı Metin Tamirci, öncelikle sanık ve avukatlara, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararını hatırlatarak, bu karara karşı diyeceklerini sordu. Sanıklar ve avukatlar, Yargıtay'ın bozma kararına uyulup beraat verilmesini istedi. Mahkeme başkanı Metin Tamirci, Alparslan Arslan'a da "Bir şey diyecek misin" diye sordu. Arslan, "Yok" diye kafa salladı. Arslan'a barodan atanan avukat ise Danıştay cinayetinin Ergenekon davasından ayrılmasını talep etti.







HEM SANIK HEM AVUKAT

Sanıklardan Yalçın Küçük, duruşmayı "kalpak takarak izleme talebi" mahmece kabul edildi.

Sanık avukat Kemal Kerinçsiz, sanıklardan Muammer Karabulut'un avukatı olarak söz isteyince, mahkeme başkanı hem sanık hem avukat olarak davada nasıl yer alabileceğini sordu. Kerinçsiz, "Bu davada bir kişi hem sanık hem tanık hem de gizli tanık yapıldı. Benim sanıkken başka bir sanığın avukatı olmam ise CMK'ya uygundur" dedi. Kerinçsiz 22 dosyanın tek tek ayrılıp sadece 1, 2 ve 3'üncü Ergenekon iddianameleri üzerinden yargılama yapılmasını talep etti.







"OLMAYAN ÖRGÜTE..."

Daha sonra mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, ölen 11 sanık hakkındaki davanın düşmesini daha önce beraat eden 21 kişi hakkında yine beraat kararı verilmesini istedi.

Haklarında sadece örgüt yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım suçundan dava açılmış 113 sanığa da beraat verilmesini isteyen savcı, "Ergenekon terör örgütünün varlığı kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanmadığı için bu suçların işlenemeyeceğini" vurguladı.

Savcı, Hükümete veya Meclise karşı darbe teşebbüsü ile suçlanan Mehmet Haberal, Fatih Hilmioğlu, Bedrettin Dalan, Turhan Çömez ve Mustafa Koç'un da beraatini talep etti. Savcı, "Bu suçun ancak maddi cebirle işleneceğinden suçun unsurlarının oluşmadığını" kaydetti.



BAŞBUĞ DOSYASI AYRILDI

Savcının mütalaasında Danıştay saldırısına ilişkin dava ile Ergenekon davası arasında fiili ve hukuki bağlantı tespit edilemediğinden yetkisizlik kararı ile bu dosyaların ayrılması istendi. İlker Başbuğ ile birlikte suç işledikleri iddia edilen toplam 19 kişinin yargılanmasında usulsüzlük yapıldığını belirten savcı, bu kişilerin yargılanabilmesi için yasa gereği öncelikle Başbakanlık'tan izin alınması gerektiğini belirtti. Sanık avukatları ise beraat talebinde bulundu. Diğer talepler ile ilgili daha sonra karar verilecek. Bir sonraki duruşma 7 Eylül'de yapılacak

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