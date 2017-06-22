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'ta operasyonu! 13 kişi adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 22.6.2017 08:50 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 08:51
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu! 13 kişi adliyeye sevk edildi

'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 13'ü adliyeye sevk edildi, 11 kişi ise serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı. Savcılık 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 24 kişiyi gözaltına aldı. İki kişinin ise cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Tokat'a getirilen şüphelilerden 11'i hakkında uyuşturucu kullanma gerekçesiyle işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyete getirilen diğer şüpheliler Ş.O, I.C.D, M.A, K.C, G.Y, U.Ö, F.A, O.K, E.K, C.Ö, M.B, Y.C. ve U.Ş ise Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar daha sonra Erbaa adliyesine sevk edildi.

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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu! 13 kişi adliyeye sevk edildi
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