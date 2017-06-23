Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG bunlar bir gayretin içerisindeler. Yanınızda, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi merkezinde vatandaşlara hitap etti.

Akçakaleli vatandaşlara, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasında ortaya koydukları yüksek performans ve verdikleri destek için teşekkür eden Erdoğan, ilçenin yüzde 95'in üzerinde "evet" demek suretiyle Türkiye'de birçok şeyi yıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde devlet kurulmasına izin vermeyeceğiz

Erdoğan, "Siz bizi sevdiniz, biz de sizi seviyoruz. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Şunu unutmayın, bizler, özellikle terörle mücadelede sizlerin bu duruşunuz var ya, sizin bu duruşunuzla birlikte evelallah terörü gömeceğiz." diye konuştu.

"AYRIM YAPMAYACAĞIZ"

Akçakale'nin şu ana kadar ortaya koyduğu duruşla gerçekten tam bir ensar olma özelliğini ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, "Siz Suriyeli muhacirlere ensar oldunuz. Onlara gönlünüzü açtınız. Şu anda Akçakale'nin nüfusundan fazla burada Suriyeli muhacirlerin olduğunu biliyorum ama siz yılgınlık göstermediniz. 'Bunlar nereden geldi' demediniz, gönlünüzü, kucağınızı açtınız ve çorbanızı onlarla paylaştınız. Onun için şahsım, milletim adına sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Batılıların bin kişiyi misafir edemezken, Türkiye'nin 2 milyon sığınmacıya kapısını açtığını anlatan Erdoğan, "Şu ana kadar yaptığımız harcamalar 30 milyar dolara yaklaşıyor. Avrupa verdiği sözleri tutmadı ama biz buna rağmen yolumuza devam ettik. Niye? Biz şuna inanıyorduk, veren el, alan elden hayırlıdır. Biz sizi seviyoruz, ne Arap'ın Türk'e ne de Türk'ün Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah'a olan ittika ile yakınlık iledir. Öyleyse biz bölücü olmayacağız, Arapmış, Kürtmüş, Türkmüş, bu ayrımı yapmayacağız. 80 milyonu kucaklayacağız. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik." şeklinde konuştu.

"Rabia" işareti yaparak, "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusunda bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi ayrım yok diyoruz, çünkü biz Allah'ın hükmüyle 'Sizi kabileler halinde yarattık, birbirinizle iyi anlaşasınız, tanışasınız' hükmü gereğince biz kabileler halinde ayrıyız ama hiçbirinin hiçbirine üstünlüğü yok. Üstünlük ittika ile. İki, tek bayrak, şu bayrağımızın dışında bir şey tanımıyoruz. Rengi şehidimizin kanının rengi, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Üç, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Bu vatanı bölmek isteyenlere oraları dar ederiz, mezar ederiz. İşte Kandil, Tendürek, Cudi, Gabar, Bestler Deresi, buralarda mücadeleler ortada. Şehitlerimiz oluyor ama bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Vatandaşların "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı üzerine Erdoğan, "Hüküm ortada, 'Kesinlikle Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz.' Bitti. Onlar bizimle beraber ve şehadet makamların en yükseği." ifadelerini kulladı.

- "AMERİKA'YA DA DİĞER ÜLKELERE DE SÖYLEDİK"

"Tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Paralel devletmiş, şu devleti, bu devleti asla bunları tanımıyoruz ve terör devleti, buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Gereği neyse yaparız. Güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG bunlar bir gayretin içerisindeler. Yanınızda, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir. Bunu biz Amerika'ya da diğer ülkelere de söyledik. 'Asla böyle bir şeye lütfen fırsat vermeyin, verirseniz oradaki mücadele farklı olur ve sizler terör devletleriyle anılırsınız.' Bu konuyla ilgili mücadelemizi de sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Alana asılı "Sınırımıza terör devleti istemiyoruz" yazılı pankart dikkati çekti.