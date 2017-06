Devletim bana ‘umut var Mustafa’ dedirtti

'Devletim beni hiç unutmadı. Dualarım Recep Tayyip Erdoğan'la. Bundan sonra tek isteğim hainlerin en ağır cezayı alması'FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Çengelköy'de hainlerin sıktığı kurşun omuriliğine isabet edince yürüyemez hale gelen Mustafa Uygun (43), gazisini unutmayan devletin aldığı robotla ayağa kalktı. Uygun, Kadıköy'deki Erenköy Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde, bir yıldır tedavi görüyor . Eşiyle ayrı yaşayan Mustafa Uygun'un, Mehmet Akif (14) ve Muhammet Ali (15) adında iki çocuğu var. Hastanede odasının kapısında kocaman bir Türk bayrağı asılı. Odasının içinde de Türk bayrağını gururla tam yatağının karşısına asan Uygun, o kara geceden sonra günlerce, aylarca yatağından kalkamadı. Karnından girip, omuriliğinde parçalanan kurşun, omuriliğine büyük zarar verdi Mustafa'nın. Belden aşağısı felç oldu. FETÖ'nün o alçak girişimini, hastane odasında içi kan ağlayarak anlatıyor. En çok da, "Nasıl bir düşmanlık bu. Bizim askerimiz, bize kurşun sıktı ya, en çok bu ağrıma gidiyor" diyor. Gazi Mustafa Uygun üç büyük ameliyat geçirdi. 15 gün yoğun bakımda kaldı. Kurşun, omuriliği zedelediği için belden aşağısı felç kaldı, yatağa mahkum oldu. Erenköy'de yaklaşık bir yıldır Uygun'nun psikilojisi de bozuldu. Omuriliğindeki zedelenmeden dolayı da sol tarafında çok şiddetli ağrılar oluyordu. Ancak 15 gün önce kahraman gazinin yeniden ayağa kalkabilmesi için yeni bir umut doğdu. 'Gazilerin tedavisi için her türlü cihazın ödenmesi için' çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üretimi ABD'de yapılan özel yürüme robot alındı. Ayakkabılarına kadar özel tasararlanan 90 bin dolar değerindeki robot sayesinde neredeyse bir yıldır yatağa mahkum olan kahraman gazi yeniden ayağa kalktı. Uygun, "Bu robot bana yeniden yürüyebilmem için umut oldu. Ayağa kalkıp, yürüyebildiğim için bağırsaklarım, diğer organlarımda da düzelmeler oldu." dedi. Her gün robotuyla bir saat yürüyen Mustafa Uygun'un robot eğitimi 8 hafta sürecek. Eğitimden sonra evine robotuyla beraber taburcu edilecek. Uygun "Dualarım Recep Tayyip Erdoğan'la. Bizi hiç unutmadı. Bundan sonra tek isteğim hainlerin en ağır cezayı almaları. Mahkemede her şeyi inkar ediyorlar. Aklımızla dalga geçiyorlar" dedi.Kadıköy-Kartal Metro Hattı İstasyon Amiri Mustafa Uygun, o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı: O gece saat 22.00 sıralarında mesaim bitmişti. Boğaz Köprüsü'nde 'bomba ihbarı var' söylentisi yayılmıştı. Otobüsler de çalışmıyordu. Marmaray ile Üsküdar'a geçtikten sonra neler olduğunu anladım. Halk sokaktaydı. Silah sesleri geliyordu. Bu sırada hain askerlerin karakolu taradıklarını gördüm. Ağacın arkasına siperlenmiştik. Başında siyah bere olan bir subay üzerime doğru gelmeye başladı. Halkı 'asker var, gelmeyin' diye bağırarak, uyardım. Gözümün içine bakarak bana ateş etti. Sanki uyuşturucu almış gibiydi. Kurşun, omuriliğimde kaldı. Sonra yere yığıldım.Dünyada sayılı merkezlerde olan, Türkiye'de ilk kez kullanılan robot, vücuda göre tasarlanan aparatları, ayakkabıları ve kumandadan oluşuyor. Dış iskelet anlamına gelen 'Egzoskelen' isimli cihaz beyin komutlarını yerine getiriyor. Cihazın 20 km yürütecek kadar şarj ömrü var.