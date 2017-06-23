FETÖ davasında inanılmaz olay!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sanıkların yargılanması için açılan üç yeni mahkeme ile ağır ceza mahkemesi sayısı 10'a yükseldi.

Karar aşamasına gelen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan sanıkların çıktıkları duruşmalarda tahliye olmaları için yakınları umutlarını kilit dualarına bağladı.

Bursa Adliyesi'nde yapılan duruşmaya gelen tutuklu yakınlarının çantalarından çok sayıda üzerlerinde anahtarlar bulunan küçük kilitler çıktı.

"DURUŞMA SIRASINDA DUA OKUYUP KİLİTLERİ AÇIYORUZ"

Polislerin, "Bu kilitleri neden getirdiniz" sorusuna tutuklu sanıklarının yakınları, "Duruşma sırasında dua okuyup üfledikten sonra kapalı olan kilidi açıyoruz.

Bu dualarımızla yakınlarımızın tahliyesine karar verilmesini bekliyoruz" dediler.

Polis, üzerlerine isimlerini yazdığı kilitlerin duruşma salonuna sokulmasına izin vermezken, emanette bekletilen kilitler duruşma sonrası sahiplerine teslim edildi.