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DHA

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Giriş Tarihi: 23.6.2017 11:37 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 12:00
FETÖ davasında inanılmaz olay!

Bursa'da /PDY larını izlemek için adliyeye gelen tutuklu sanıkların yakınlarının çantalarından çıkan üzerinde anahtar bulunan küçük lerin salona sokulmasına polis izin vermedi. Polislerin, "Bu kilitleri neden getirdiniz?" sorusuna tutuklu sanıkların yakınları, " sırasında dua okuyup yanımızdaki kilidi açıyoruz. Bu dualarımızla yakınlarımızın tahliyesine karar verilmesini bekliyoruz” yanıtını verdi. Polis, isimlerini üzerine yazdığı kilitleri duruşma sonrası sahiplerine iade ederken, Bursa adliyesinde yapılan FETÖ/PDY davalarının hiçbirinden tahliye kararı çıkmadığı öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Bursa'da /PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sanıkların yargılanması için açılan üç yeni mahkeme ile ağır ceza mahkemesi sayısı 10'a yükseldi.

Karar aşamasına gelen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan sanıkların çıktıkları larda tahliye olmaları için yakınları umutlarını dualarına bağladı.

Bursa Adliyesi'nde yapılan duruşmaya gelen tutuklu yakınlarının çantalarından çok sayıda üzerlerinde anahtarlar bulunan küçük kilitler çıktı.

"DURUŞMA SIRASINDA DUA OKUYUP KİLİTLERİ AÇIYORUZ"

Polislerin, "Bu kilitleri neden getirdiniz" sorusuna tutuklu sanıklarının yakınları, "Duruşma sırasında dua okuyup üfledikten sonra kapalı olan kilidi açıyoruz.

Bu dualarımızla yakınlarımızın tahliyesine karar verilmesini bekliyoruz" dediler.

Polis, üzerlerine isimlerini yazdığı kilitlerin duruşma salonuna sokulmasına izin vermezken, emanette bekletilen kilitler duruşma sonrası sahiplerine teslim edildi.

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FETÖ davasında inanılmaz olay!
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