Gökyüzünde tavla oynadılar!

Altınordu ilçesinde Kadir Mert ile Tunahan Korucu, kentin "seyir terası" olarak adlandırılan Boztepe'ye çıkarak paraşütle tandem uçuşu (pilot ve yolcuyla yapılan uçuş) gerçekleştirdi.

Yanlarında tavla da götüren iki pilot havalandıktan bir süre sonra tavla oynamaya başladı. Uzun süre havada kalan iki pilot daha sonra kumsala indi.

Kadir Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değişiklik olması için böyle bir şey yaptıklarını belirterek "Bizim için de güzel bir tecrübe oldu. Havada tavla oynamak da çok güzelmiş. Bu işi yapanlara tavsiye ederim." dedi.

Tunahan Korucu ise uzun yıllardan beri paraşütle uçuş gerçekleştirdiğini ifade ederek "Bunu yapmamızın bir amacı Ordu'da yamaç paraşütünü yaygınlaştırmak, diğer bir amacımız ise yamaç paraşütünün ne kadar kolay bir spor olduğunu göstermek." diye konuştu.

Korucu, herkesi yamaç paraşütü yapmaya davet ettiğini dile getirerek bunun için herkese yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.