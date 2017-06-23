Yollarda bayram trafiği yoğunluğu hissedilmeye başladı

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında normal bir cuma günü trafiği olan sabah saatleri sonrası, bayram için yola çıkanlar öğle saatlerinde köprü çıkışında yoğunluğa neden olmaya başladı. İş çıkışı saatleri de trafiğin daha yoğun olması bekleniyor.

İstanbul'un Trakya çıkışında da Mahmutbey gişelerinde yoğunluk öğle saatlerinde (İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik uygulamasına göre) yüzde 37'lik bir yoğunluğa sahip durumda.

BOLU DAĞI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Arife günü yoğun trafiğe yakalanmak istemeyen tatilciler, haftanın son günü izin alarak yola çıktı. Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler, TEM yolunun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli girişinde ve viyadüklerde yoğunluğa yol açtı. Tünelden önceki rampada ağır tonajlı araçların yavaşlaması ve tünelde hız sınırının 70 kilometre olması nedeniyle bu bölgede oluşan yoğunluk tünel çıkışına kadar devam etti. Tünel girişi ve öncesindeki rampa ile viyadüklerde görülen yoğunluğun dışında sürücüler TEM'in Düzce ve Bolu kesiminde sorunsuz Ankara yönüne yollarına devam etti. Güzegahta önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücüleri yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.