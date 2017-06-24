Akıncı’da Öksüz yemini

Önsözünü Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin yazdığı, Gazeteci Yazar Aslan Değirmenci tarafından kaleme alınan "Akıncı Üssü'nün Şifreleri - Darbenin Perde Arkası" adlı kitapta, FETÖ Hava Kuvvetleri imamı olduğu ortaya çıkan firari Adil Öksüz'ün, etrafına topladığı askerlere ettirdiği yemin yer aldı Kopernik'ten çıkan kitapta, Adil Öksüz'e Pensilvanya'dan gelen kriptolu mesaja da yer veriliyor.







KONTROLLÜ İDDİASINA CEVAP

Örgüt üyelerinin hücresel bağlantılarından iletişim ağlarına kadar deşifre edilen kitapta en çarpıcı bölüm, Adil Öksüz'ün etrafına topladığı askerlere ettirdiği yemin. İşte o yemin: "Bilumum karar listesindeki esaslara riayette bulunacağıma, Fetullah Gülen Hocaefendimiz ve hizmet adına uhdeme aldığım vazifeleri veya kararla bana tahmil edilen mükellefiyetleri, getirmeye çalışacağıma, münferit hareket edip bu kararlara muhalif davrandığım an, ihtiyarımla bu kadrodan kendimi ıskat edeceğime, Vallah-Billâh kasemleriyle yemin ediyor ve bu yeminin 'La Yen Kati' olmasına, Cenab-ı Hakkı istişhadda bulunuyorum."

Kontrollü darbe iddialarını da boşa çıkartan kitapta, Akıncı Üssü'nde darbe girişimi sırasında yaşananlar dakika dakika anlatılıyor. Ankara Konutkent'te gerçekleştirilen darbe toplantısına katılan FETÖ'cülerin isim isim deşifre edildiği kitapta, toplantı sırasında Öksüz'ün sık sık yan odaya geçerek, Fetullah Gülen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine yer veriliyor. Kitapta Öksüz'ün toplantı sırasında şunları anlattığı da belirtiliyor: "Arkadaşlar biraz önce büyüğümüzle (terör örgütü lideri Fetullah Gülen) görüştüm, sizlere selamı var. Ben cumartesi veya pazar İstanbul'da olacağım, oradan yurtdışına uçacağım, bir aksilik olmazsa salı günü büyüğümüzle görüşüp çarşamba veya perşembe döneceğim."

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