Başbakan Yıldırım Erzincan'da açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Yapay tartışmaları, nifak, fitne girişimlerini bozduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle bizi hiç kimse tutamaz. Bir ve beraber, kardeş oldukça hiçbir güç bizi yıkamaz." dedi.

Yıldırım, "Kim ne kadar içeriden ve dışarıdan terörü, şer odaklarını kullanarak birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya, aramıza bozgunculuk tohumları ekmeye çalışsa da bunu başaramadılar. Bunu Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da başaramadılar, terörle başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.