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Başbakan Yıldırım Erzincan'da açıklamalarda bulundu

AA

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Giriş Tarihi: 24.6.2017 18:11 Güncelleme Tarihi: 24.6.2017 18:50
Başbakan Yıldırım Erzincan'da açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı münasebetiyle geldiği memleketi Erzincan'da konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım, "Yapay tartışmaları, nifak, fitne girişimlerini bozduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle bizi hiç kimse tutamaz. Bir ve beraber, kardeş oldukça hiçbir güç bizi yıkamaz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Yapay tartışmaları, nifak, fitne girişimlerini bozduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle bizi hiç kimse tutamaz. Bir ve beraber, kardeş oldukça hiçbir güç bizi yıkamaz." dedi.

Yıldırım, "Kim ne kadar içeriden ve dışarıdan terörü, şer odaklarını kullanarak birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya, aramıza bozgunculuk tohumları ekmeye çalışsa da bunu başaramadılar. Bunu Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da başaramadılar, terörle başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

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Başbakan Yıldırım Erzincan'da açıklamalarda bulundu
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