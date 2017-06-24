Konuşulması bile yanlış

Bir TV programına katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
, terörle mücadeleden uluslararası askeri gündeme kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu:
ASKERİN MORALİNİ BOZAR:
Türkiye dört koldan terör örgütleriyle mücadele ediyor. Böyle bir dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerlerimizin moralini bozacaktır. Hükümetin gündeminde bedelli askerlik
konusu bulunmuyor. Terörle mücadele sürerken, bedelli askerliğin konuşulmasının dahi doğru olmadığını düşünüyorum.
KATAR'DAKİ ASKERİ ÜS:
Ambargo kararı uygulayan ülkelerin Katar'a gönderdiği listede Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması talebinde bulunulması gibi bir şey varsa ki ben henüz o talebi resmi olarak görmedim, bu tabii ikili ilişkilere müdahale anlamı da taşıyabilir. Katar'daki Türk askeri üssü hem Katar hem de bölgenin güvenliği için önemli. Bundan hiçbir ülkenin rahatsız olmaması lazım. Aksine Türk üssünün orada güçlenmesi, Körfez bölgesinin güvenliği açısından son derece önemli bir adım olur.
ABD'NİN BUNU YAPABİLECEK İMKÂNI VAR:
(ABD'nin PYD'ye verilen silahları sonra toplayacağı açıklaması) Yönetimin başlangıçtaki tavırları çok farklıydı ama zaman içinde Türkiye'nin endişelerini anladıklarını ifade etmeye başladılar. Bu mektubun gereğinin yerine getirilip getirilmeyeceğini sahada göreceğiz. Bu yazılı taahhüdü alacağız ve bundan sonraki bütün adımları bu taahhütlere göre değerlendireceğiz. Eğer ABD, 'Ben bu silahları Rakka operasyonuyla ilgili işim bittikten sonra toplayacağım' diyorsa, bunu yapmak durumunda.
PYD KARŞILIĞINI BULACAK:
Türkiye, bölgede PYD'nin şımarık çocuk olmasına müsaade etmeyecek. Türkiye'ye yönelik en küçük bir tehdit, angajman kuralları gereğince karşılanacak, karşılığını bulacak. Şu anda sınırdaki bütün hazırlıklar buna yönelik.
RİSKLERE ENTEGRE ÇÖZÜM:
Sınırdaki duvar bitmek üzere, temmuz sonunda bitecek. Yeni sınır entegre güvenlik sistemini başlattık. 6 ay içinde belirli bir sınırda tüm teknolojik imkânların devreye alındığı ve 24 saat geniş bant gözetleme kameralarıyla, gerektiğinde insansız hava araçlarıyla tamamen sınırın 24 saat kontrol altına alındığı bir pilot uygulamayı hayata geçiriyoruz.
İzmir'de incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TCG Heybeliada Korveti'ne de çıktı. Bakan Işık, kendisine verilen brifingin ardından gemi personeliyle iftar yaptı.