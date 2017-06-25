Erdoğan: FETÖ'cüleri bildirmeyen sorumludur

"NEREDE BİR FETÖ'CÜ VAR İSE..."

Hepinize sesleniyorum; nerede, bildiğiniz, bulduğunuz bir FETÖ terör örgütü mensubu varsa bunu bizlere muhakkak bildireceksiniz. Eğer bildirmiyorsanız sorumlusunuz.

"HESABI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu ümmeti, bu milleti parçalayanlara bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Bakınız, Amerika'da bey bey Pensilvanya'da çiftlikte yaşıyor değil mi? Herhalde buradan bir şeyler anlamanız lazım. Amerika bunu niye vermiyor, herhalde buradan da bir şeyler anlamanız lazım.

"BİRLİKTE ÇALIŞACAK HUKUK İÇİNDE GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Öyleyse burada bu çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Siz hangi mahallede kim var, bunları gayet iyi bilirsiniz. Bulacaksınız, biz de araştıracağız, inceleyeceğiz, hukuk içinde gereğini de yapacağız."