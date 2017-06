Gözünüz arkada kalmasın görev başındayız

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca 6. Sınır Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı 2522 rakımlı Oramar Üs Bölgesi'nden Türkiye'ye bayram mesajı var. Üs komutanı Üsteğmen Samet Aydın, "Başta tüm şehit anne ve babalarının ve buradaki bütün askerlerin kıymetli ailelerinin ellerinden öpüyor, bu vesile ile bayramlarını kutluyorum. Milletimizin gözü arkada kalmasın biz burada görevimizin başındayız" dedi.





Samet Aydın



'ŞEHİT AİLELERİNE...'

Oramar Üs Bölgesi'nde görev yapan Sözleşmeli Er Sedat Eliş, ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Eliş, "Sevgili ailem, görevim nedeniyle bu bayram yanınızda olamayacağım. Başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Kardeşlerimin ve sözlümün de bayramını kutlarım" dedi. Aynı üs bölgesinde görev yapan bir diğer asker ise Hataylı olan Sözleşmeli Er Bilal Kalan'ın ise "Babam Mehmet Kalan ve annem Gönül Kalan'ın ellerinden öpüyor, kardeşlerimin ve nişanlımında bayramını kutluyorum" diye konuştu. Dağlıca 6. Sınır Hudut Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Ömer İsi'nin Denizli'de yaşayan ailesine gönderdiği Ramazan Bayramı mesajı ise şöyle: Güzellik birlik beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyorum. Yüce Allah ülkemizi milletimizi ordumuzu polisimizi her türlü görünür görünmez musibetlerden korusun. Devletimize zeval vermesin.







'FEDAKÂR ANNEME...'

Uzman Çavuş Semih Kevük ise "Başta şehit, gazi ve kendi ailem olmak üzere tüm evlat yolu gözleyip kokusuna hasret kalan fedakâr anne, baba, eşlerin ve geleceğimiz olan çocukların mübarek Ramazan Bayramı'nı saygı ve hürmetle kutlarım. Allaha emanet olun" dedi. Bölgede 2 yıldan fazla görev yapan Uzman Çavuş Rıza Özçelik, "Canım ailem sizleri çok seviyorum. Her şey vatan için" dedi. Adıyamanlı Er Mustafa Sönmez ise "Öncelikle bizi buralara yetiştirip gönderen canım ailelerimizin, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan devletimizin ve asil milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" mesajını gönderdi.





Mehmetçik ay yıldızlı bayrağımız ve yıldızların altında nöbet tutarak vatan topraklarını düşmandan koruyor.

