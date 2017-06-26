ABD: Katar'dan istenen bazı taleplerin yerine getirilmesi çok zor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'a gönderilen 13 maddelik talebin bazı maddelerinin yerine getirilmesinin çok zor olduğunu söyledi. Tillerson, tarafların çözüm için diyalog içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin taleplerini incelemeye başladığını bildirdi. Tillerson konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Katar'ın "dikkatli bir şekilde" talepleri incelemeye koyuldunu belirtirken, çözümü için adres olarak diyalogu gösterdi.

'BAZI MADDELERİ YERİNE GETİRMEK ZOR'

BBC'nin haberine göre, "Bazı maddelerin Katar'ın yerine getirmesi için çok zor olacağını" vurgulayan Tillerson, tarafların çözüm için diyalog içerisinde olması gerektiğini kaydetti.

Tillerson, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Verimli bir adım atmak için ülkelerin bir araya gelerek konuşması gerekiyor. Müttefiklerimizin teröre karşı ortak bir şekilde mücadele etmeleri durumunda daha güçlü olacaklarına inanıyoruz. Her ülkenin bu sürece katacağı şeyler olacaktır. Tansiyonu düşürmek, bu sürece yardımcı olacaktır" dedi.

TRUMP YÖNETİMİ KÖRFEZ KRİZİNDE BÖLÜNDÜ

Katar ile Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin patlak verdiği 5 Haziran sonrasında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ı suçlamış ve bölge ülkelerinin liderlerinin kendisine 'Katar'ın terör örgütlerini desteklediğini' söylediğini açıklamıştı.

Penatgon ve Dışişleri Bakanlığı ise Katar konusunda krizin diyalog ile çözülmesi gerektiğini açıkladı. Penatgon bunun ile de yetinmeyerek Katar ile ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Katar ile 12 milyar dolarlık silah anlaşması imzalayan ABD, krize dönük söylemini de değiştirdi.

ABD Dıişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin tam olarak neyi amaçladıklarını anlamadıklarını ve şaşkın olduklarını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü ise krizin aile içi bir sorun olduğunu iddia etti ve diyalog çağrısı yaptı.