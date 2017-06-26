PKK'ya yardım gönderen CHP'lilere AK Parti'li vekilden sert tepki!

CHP-PKK işbirliğinin son örneği Suriye'de kendisini gösterdi. CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin aracının yardım adı altında Suriye'deki PKK'lılara malzeme teslim ettiği an fotoğraflarla belgelendi. Skandal olayın fotoğraflarında CHP'li vekil Veli Ağbaba, FETÖ'nün her eyleminde yer alan Mahmut Tanal, eski CHP'li vekil Hüseyin Aygün yer alıyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den bu skandal olaya ilişkin sert tepki geldi. İşte Metiner'in bu skandal olaya ilişkin açıklaması;





'İNSANİ YARDIM DIŞINDA BAŞKA İLİŞKİLER SÖZ KONUSU'

Fotoğraf karesindeki CHP'li isimlerin kimlerle yoldaşlık ilişkisi içinde oldukları biliniyor. İnsani yardımlara hiç kimsenin sözü yok. Ama burada başka bir ilişki söz konusu.

Şengal ve Rojava dedikleri bölgeler PKK terör örgütünün egemenliğindeki bölgeler. O bölgelerde ABD bayraklarıyla birlikte PKK bayrakları dalgalanıyor. Suriye PKK'sına ultra-modern silah yardımında bulunan ABD pekala bölge halkına gıda yardımında da bulunuyordur.





Kendini ABD'ye milis güç olarak pazarlayan PKK şayet ABD'den bu yardımı bölge halkı için sağlayamıyor mu? PKK'ya destek veren başkaca küresel ve bölgesel devletler bölge halkına bu desteği sağlamıyorsa o zaman PKK ne karşılığında Kürtlerin kanını pazara sunuyor? Bence ora halkının gıda ihtiyacı karşılanıyor.





'BU YARDIM GİRİŞİMİNİN SEMBOLİK ANLAMI NEDİR?'

PKK'nın küresel ve bölgesel bağımlılık ilişkisi bunu fazlasıyla sağlamaya yeter. O zaman şu soru geliyor akla: CHP ve PKK iltisaklı bu yardım girişiminin sembolik anlamı nedir? Kılıçdaroğlu'nun kimin talimatıyla başlattığı bilinen yürüyüşüne Kandil'deki terör baronları destek çağrısında bulundu. PKK'nın partisi HDP ise bu yürüyüşe omuz vereceğini açıkladı. Bu yardım işte bu ittifakın sembolik bir göstergesi.

CHP ve PKK bileşenleri niye Suriye'nin kuzeyindeki Türkmen ve Araplara değil de doğrudan ABD-PKK kontrolündeki Rojava'ya yardım götürüyorlar? Bu sembolik yardım, kirli bir ittifakın göstergesi olmasının yanısıra CHP'nin PKK'nın partisi HDP ile kol kola girerek Kürt mahallesinde yeni bir siyasi atraksiyona hazırlandığının da işaretidir.





'KİRLİ İTTİFAKIN KÜÇÜK BİR ADIMI'

Akılları sıra Kürt mahallesinde Ak Parti'nin gücünü kırmaya yönelik bir siyasi hamle yapıyorlar. Kürt inkarcısı ve katliamcısı CHP ile Kürtlerin kanını emperyalist güçlere peşkeş çeken PKK ve partisi HDP'nin bu kirli ittifakı yeni dönemde Türkiye'nin içini kaşımaya dönük hamleleri de beraberinde getirmeyi amaçlıyor.

Bu yardımı sadece bir yardımdan ibaret görenler yanılırlar. Bu küresel efendilerin talimatıyla gerçekleştirilen kirli bir ittifakın şimdilik sembolik bir küçük adımı bence."















Bugün neler oldu? (26.06.2017)