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11 hale getirildi

AA

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Giriş Tarihi: 27.6.2017 18:18 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 18:22
11 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Kapılı bölgesinde, bölücü terör örgütü 'ya yönelik devam eden operasyonda 10 hale getirildi.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, Genç ilçesine bağlı Kapılı Jandarma Karakolu bölgesinde güvenlik güçlerince 'lı lere yönelik yürütülen operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandığını, çıkan çatışmada 10 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Vali Köşger, hale getirilen teröristlerin, örgütün sözde Akdağlar grubu olduğunu değerlendirdiklerini kaydederek, terör örgütüne yönelik operasyonun sürdüğünü belirtti.

Bu arada bir haberde Elazığ Karakoçan'dan geldi. İlçe kırsalında 1 terörist öldürüldü

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11 terörist etkisiz hale getirildi
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