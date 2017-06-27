14 Temmuz'da 'Pars' parolasıyla darbe provası yapmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede, darbecilerin kurdukları WhatsApp grubu üzerinden 14 Temmuz'da darbe provası yaptıklarına yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede 10'u sivil 534 şüpheli yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile TRT çalışanı 65 kişinin müşteki olarak bulunduğu iddianamede, eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında yer aldığı 534 şüphelinin, "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s", "Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisini ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s", "Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨kümetini ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s", "cumhurbas¸kanına suikast", "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ üyesi olmak", "nitelikli olarak kis¸iyi hu¨rriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları isteniyor.

"PARS" MESAJI TESPİT EDİLDİ

Darbe tes¸ebbüsüne Cumhurbas¸kanlıgˆı Muhafız Alayı personelinin büyük çogˆunlugˆunun katıldığı ifade edilen iddianamede, darbeye yönelik faaliyetlerin Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilen eski Alay Komutanı Barıs¸'ın emir ve talimatlarıyla yönlendirildiğine yer verildi.

Barış'ın, 15 Temmuz öncesinde karargahlar ve kurumlarda görevli üst rütbeli personel ve kendi karargahında çalışan rütbeli personelle planlamaya yönelik toplantılar yaptıgˆı kaydedilen iddianamede, Barış tarafından darbe girişimine ilis¸kin faaliyetlerin tamamının "Pars" koduyla isimlendirildiği ifade edildi.

Darbe girişiminde yer alacak personelin hızlı şekilde birliğe intikali ve kolay iletişim kurulabilmesi için Barış tarafından WhatsApp grupları kurulması talimatı verildiği anlatılan iddianamede, 15 Temmuz günü saat 21.00'den itibaren alayda görevli eski Binbas¸ı Fedakar Akça'nın kendi cep telefonundan olus¸turulan gruba saat 20.58'de, eski Komutan Konutları Bölük Komutanı Yüzbas¸ı Burak Ercan'ın saat 21.03'te, eski Muhafız Komando Taburu Komutan Konutları Bölgesi Muhafız Bölügˆü Emniyet Takım Komutanı Üstegˆmen I·smail Kutluay Mıhçı'nın saat 21.03'te, eski Kös¸k Muhafız Komando Birlik Komutanı Binbas¸ı Osman Koltarla'nın ise saat 20.57'de "Pars Darbe Planı"na yönelik alarmın verildigˆini gösteren "Pars" mesajını yazdıkları tespit edildi.

14 TEMMUZ'DA DARBE PROVASI

İddianameye, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da saat 21.00'den itibaren WhatsApp gruplarına gönderilen "Pars" mesajı için 14 Temmuz'da yapılan provaya ilişkin detaylar da yansıdı.

Buna göre, soruşturma aşamasında "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alınan Uzman Çavus¸ Mustafa Ö, "13 Temmuz 2016'da Takım Komutanı Vekili Üsteğmen Alper Çakır, 'Arkadas¸lar, yakın zamanda alarm tatbikatı verilecek.' dedi ve 14 Temmuz aks¸amı WhatsApp üzerinden deneme yapıldı. Üsteğmen Alper Çakır, 'Gerçek tatbikat daha geç saatte olabilir.' dedi." beyanında bulundu.

Uzman Çavus¸ Harun G. de ifadesinde, "13 Temmuz'da Takım Komutan Vekili Üsteğmen Fatih Eriş, birlik komutanımızın emriyle ilerleyen günlerde her an tatbikat maksatlı alarm verilebilecegˆini, personelin en hızlı biçimde alarm durumunda alayda hazır bulunmasını emretti. 14 Temmuz saat 23.30 ile 23.45 arası 'Egˆitim maksatlı alarm verildi' diye Üsteğmen Eriş, WhatsApp'tan manga komutanlarından tekmil istedi. Evde hazır bekledik ama alaya çagˆırmadılar." ifadelerini kullandı.

Uzman Çavus¸ Ramazan E. de darbe girişiminden kısa süre önce tatbikat olacagˆının söylendiğini, 14 Temmuz'da gece saatlerinde WhatsApp'tan egˆitim maksatlı tatbikat durum kontrolü yapıldığını kaydetti.

İddianamede, uzman çavus¸lar Mevlüt K, Bülent S, Ercan G ve Duran D'nin de ifadelerinde 14 Temmuz akşamı "Pars" koduyla darbe provası yapıldığını beyan ettikleri vurgulandı.