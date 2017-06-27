Bildiri lobisinden DHKP-C'lilere özel tarife! Gazeteye ilan verdiler

İçinde kendilerine sanatçı ve aydın diyenlerin bulunduğu 111 kişi, terör örgütü DHKP-C bağlantıları nedeniyle görevden alındıktan sonra tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, için gazetelere ilan vererek işe iade edilmelerini istedi.

LİSTEDE KİM YOK Kİ

Çağrı metnine, Can Dündar, Fatih Portakal, Müjdat Gezen, Akın Birdal, Ataol Behramoğlu, Atilla Dorsay, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Edip Akbayram, Ercan Kesal, Ferzan Özpetek, Gencay Gürsoy, Gülriz Suriri, Hayko Çepkin, Halil Ergün, Korkut Botatav, Latife Tekin, Meltem Cumbul, Murathan Mungan, Müjde Ar, Menderes Samancılar, Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Sabahat Akkiraz, Sevinç Erbulak, Suavi, Sıla Gençoğlu, Şevket Çoruh, Şebnem Korur Fincancı, Tanıl Bora, Türkan Elçi, Zülfü Livaneli ve Zuhal Olcay'ın da aralarında bulunduğu 111 isim imza attı.

İşte halktan gizledikleri bilgiler