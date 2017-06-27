Ergenekon davasında FETÖ'nün istediği hakim görevlendirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gültekin Topsakal tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 102 sayfalık iddianamede, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan eski Sincan savcısı Dursun Aygör'ün örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Öte yandan iddianamede, "Adem" kod adlı gizli tanığın Ergenekon davası ve 17/25 Aralık süreciyle ilgili bilgilerin olduğu ifadesine yer verildi.

İddianamede gizli tanık ifadesinde Silivri'den sonra görev yaptığı yerde çalıştığı hakim ve savcı meslek arkadaşlarıyla mesleki diyaloglarının devam ettiğini, bu kapsamda aynı yerde görev yaptığı H.A. isimli hakim arkadaşının kamuoyunda 17/25 Aralık olarak bilinen hükümete yönelik darbe girişiminden önceki bir tarihte kendisine telefon açarak "Hanım, çocuklar yok, bu gece bekarım, Dursun Aygör ve Ö.D.'yi de çağıracağım, eve buyurun gelin, çay içelim" diyerek davette bulunduğunu kaydetti.

İfadesinde, aynı yerde çalıştığı meslektaşı olduğu için eve gittiğini, ismi geçen şahısların da orada olduğunu söyleyen gizli tanık Adem, bir süre sonra elinde bilgisayar çantası olan, daha önce hiç gçrmediği bir kişinin eve geldiğini, ev sahibi H.A'nın gelen misafiri kendisiyle "Erdal abi" diye tanıştırdığını, bu şahsın kendisini tanımadığı için mesleğiyle ilgili sorular sorduğunu ve ilgi gösterdiğini, soyadının konuşmada hiç geçmediğini, kendisine ne iş yaptığını sorduğunda "öğretmenim" cevabı aldığını belirtti.

SAYGIDEĞER BÜYÜĞÜMÜZÜN AKRABASI

İddianamede gizli tanığın "Erdal diğer arkadaşlarla samimi şekilde konuşmaya bas¸ladı. Sonra bu şahıs çantasından bilgisayar ve evraklar çıkardı. Bilgisayara baktı, konuşma sırasında Erdal isimli bu şahıs hakim Sedat Sami Haşıloğlu'ndan bahsederek 'Bu saygıdeğer büyüğümüzün akrabasıdır. Büyüğümüz Ergenekon davasına ne kadar önem verdiğini göstermek için bizzat bu şahsın davada görevlendirilmesini istemişti' dedi" şeklindeki ifadesine de yer verildi.

Ergenekon davasına o dönem İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dosyaya bakan hakimler Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk ve Sedat Sami Haşıloğlu hakkında FETÖ üyeliği suçundan dava açıldı. Özese ve Çalmuk tutuklu bulunurken, Haşıloğlu hala firari olarak aranıyor.

GÜLEN'İN TALİMATIYLA, İSTANBUL İL JANDARMA ALAY KOMUTANI HAKKINDA DAVA

Konuşmanın devamında Erdal'ın, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un istanbul İl Jandarma Alay Komutanı ile ilgili iddianame tanzim eden M.K. isimli cumhuriyet savcısını çağırarak tanzim ettiği iddianame nedeniyle kızdığını söylediğini ifadesinde belirten gizli tanık Adem, Erdal'ın "İstanbul I·l Jandarma Alay Komutanı hakkında hocamızın talimatı ile dava açılmıştı" dediğini kaydetti.

Gizli tanık Adem, iddianamede yer alan ifadesinde, Erdal'ın aynı ortamda bulunan H.A.'ya ku¨c¸u¨k bir kağıt parçası vererek "Abi bu asker abilerimizden geldi, bunun iddianamesi senin mahkemene gelmiş, iddianame kabul su¨reci hızlandırılırsa bunlar terfi edemiyormus¸" dediğini, H.A'nın hic¸bir s¸ey söylemeden not kağıdını sadece cebine koyduğunu anlattı.

"O¨MER FARUK EMİNAĞAOĞLU'NUN DOSYASINA SİZ Mİ BAKTINIZ?"

İddianamede Adem kod adlı gizli tanığın ifadesi şöyle devam etti:

"Ben bu diyaloglardan c¸ok rahatsız oldugˆum ic¸in kalkmak istedim ve izin istedim. Ben evden c¸ıkmak u¨zere bu s¸ahıslarla vedalas¸ırken Erdal ismiyle kendisini tanıtan bu s¸ahıs bana 'Erzurum'da arkadas¸larımıza hakaret eden O¨mer Faruk Eminağaoğlu'nun dosyasına siz mi baktınız' dedi. Ben kendisine 'Bende bir su¨ru¨ dosya var bir hakime bo¨yle soru sorulmaz' diye tepki go¨sterdim ve evden ayrıldım. Bu olaydan sonra H.A.'ya ben tepkimi go¨stererek 'O s¸ahıs kimdi?' diye sordugˆumda bana 'Bir tanıdıgˆımdır, evde yalnız oldugˆumu bilince tesadu¨fen ugˆramıs¸' dedi. Yalnız ben bu s¸ahsın c¸antasını ac¸tıgˆında Fetullah Gülen'in kitaplarını da c¸ıkartarak sehpaya koydugˆunu go¨rmu¨s¸tu¨m."

"EKREM AYDINER'E ULAŞIN, 17 ARALIK DOSYASINI KAPATMASIN"

Gizli tanık 17/25 Aralık su¨recinden sonra Dursun Aygör'ün mesai saati ic¸erisinde kendisini o¨gˆlen yemegˆine davet ettiğini, ısrar edince birlikte lokantada yemegˆe c¸ıktıklarını, bir saat kadar oturduktan sonra, H.A.'nın evinde go¨rdu¨gˆu¨ "Erdal" isimli kişinin bu kez elinde c¸anta olmaksızın lokantaya geldiğini, tesadu¨fen gelmis¸ gibi " Siz de mi buradaydınız?" gibi s¸eyler so¨ylediğini, Dursun Aygör'ün ise onu da masaya davet ettiğini açıkladı.

Gizli tanık lokantada gelişen diyalogları şu şekilde anlattı:

"S¸ahıs oturduktan sonra bana 'Sizi görmem iyi oldu, yas¸anan su¨reci biliyorsunuz, Ekrem Aydıner isimli savcı dosyalarda go¨revlendirildi, bizim abilerimiz ve hocamız, 'Ekrem Aydıner'e ulas¸ın, sorus¸turmayı kapatmasın, ne istiyor sorun?' diye talimat verdi, siz kendisi ile c¸alıs¸mıs¸sınız, go¨ru¨s¸me imkanınız olur mu?' diye bana sordu. Ben de zaten daha o¨nceden de kızgın oldugˆum ic¸in bu s¸ahsa 'Siz ne dedigˆinizi biliyor musunuz, bu so¨yledigˆiniz suc¸' diyerek kızdım ve masadan kalktım. Arkamdan gelen Dursun Aygör'e de 'Bo¨yle tesadu¨f mu¨ olur, Habip'in evinde tesadu¨f, burada tesadu¨f, bu ne bic¸im sac¸malık, kim bu adam benimle nasıl bo¨yle konus¸abilir?' dedim. Yukarıdaki olaylardan sonra yas¸anan su¨rec¸te bu o¨rgu¨tu¨n benim yas¸adıgˆım somut olaylarda oldugˆu gibi kendilerine yakın olmayan kis¸ilerle meslektas¸ diyaloglarım kullanarak baskı yapıp is¸ yaptırmaya c¸alıs¸tıkları kanaatine kapıldım"

FETÖ'cü savcıların dosyadan el çektirilmesinin ardından 17 Aralık soruşturmasını Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner devralmış ve takipsizlik kararı vermişti.