Koalisyon uçakları DEAŞ yerine masum sivilleri katletti!

Londra merkezli Suriye Gözlem Örgütü'nün (SOHR) verdiği bilgiye göre yaşamını yitirenlerden 42'si DEAŞ'ın elindeki esirlerden oluşuyor.

SOHR'den verilen bilgiye göre ABD liderliğindeki koalisyon uçakları Mayadin kentinin 45 kilometre uzağındaki Suriye'nin Deyrizor kenti civarını dün yedi kez bombaladı.

Koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada koalisyon uçaklarının dünkü bombalamalarda bir DEAŞ merkezi ile bomba yapımında kullanılan bir fabrikanın vurulduğu açıklanmıştı.

Bir koalisyon sözcüsü DEAŞ hapishanesinin vurulduğunu doğrulamamakla birlikte konunun araştırılacağını söyledi.