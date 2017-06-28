Adalet yollarda aranmaz

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun casusluktan tutuklanmasının ardından FETÖ'den PKK ve DHKP-C'ye kadar çok sayıda terör örgütünün destek verdiği yürüyüş eylemi başlatan Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'den önemli bir çağrı geldi. 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından FETÖ'ye karşı yürüttüğü mücadele ile "efsane savcı" olarak anılmaya başlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato, CHP liderine "Böyle yollarda sazlı sözlü adalet aranmaz. Aradığı 'adalet' her kentte Adalet Sarayı içinde var. Buyursun gelsin, en ince ayrıntısına kadar ne kadar adalet var, kendisine anlatalım" çağrısında bulundu.

TEHLİKEYİ ERKEN FARKETTİ

FETÖ'yle ilgili gerek 15 Temmuz öncesi ve gerekse de sonrasında yürütülen soruşturmalara öncülük eden İzmir Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan Sorumlu Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato, TSK içindeki hain FETÖ yapılanmasını 15 Temmuz darbe girişiminden önce fark etti. Hemen soruşturma açarak örgütle mücadeleye başlayan Okan Bato, bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı'na 75 müzekkere yazdı. Ancak, hain darbenin planlayıcılarından olan ve girişim başarısız olunca tutuklanan Genelkurmay Başkanlığı eski Adli Müşaviri Muharrem Köse, FETÖ'cü subaylara, "Okan Bato'nun müzekkerelerine kesinlikle yanıt verilmeyecek. Tüm müzekkereleri cevapsız bırakın" talimatı verdi. Bato, örgüt tarafından önüne çıkarılan tüm engellere rağmen Askeri Casusluk Kumpası soruşturmasını kullanarak İzmir merkezli ilk operasyonu 15 Temmuz darbe girişiminden önce 7 Temmuz'da yaptı. Aralarında 2'si amiral 6 muvazzaf asker, FETÖ'nün medya ayağından Tarık Toros ile örgütün üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 24 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan 3'ü binbaşı 8 şüpheli tutuklanırken aranan 12 şüphelinin yurt dışında oldukları belirlendi. Bu arada operasyon kapsamında aranan Afganistan'daki Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanı Tuğgeneral Şener Topuç da Dubai Havaalanı'nda MİT tarafından yakalandı. O dönem kamuoyuna yansıyan iddialara göre, Bato'nun 16 Temmuz'da yapmayı planladığı ikinci dalga operasyonla FETÖ üyesi birçok generalin de aralarında bulunduğu örgüt üyesi subaylar gözaltına alınacaktı. Ancak, telaşa kapılan TSK içindeki FETÖ üyeleri, 15 Temmuz akşamı darbe girişiminde bulundu. Bato'nun ikinci dalga hazırlığı nedeniyle darbe girişimini erkene çekmek zorunda kalan cuntacılar başarılı olsalardı, ilk iş olarak Bato'yu hedef alacaklardı. Bato, bugüne kadar 3 binden fazla kişinin tutuklandığı FETÖ operasyonlarına imzasını attı.

KILIÇDAROĞLU'NA TAVSİYE

Bato,"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadiyla açıklamak" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP Milletvetili ve Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'na destek için günlerdir yürüyüş yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Bato "Adalet bu şekilde sokaklarda aranmaz. Adalet sadece ve sadece Adalet Sarayı'nda aranır. Adaletin en tarafsız ve dürüst ve tartışmasızı burada vardır. Adalet arıyorsa lütfen Adalet Sarayı'na gelsin. Adaletin burada olduğunu tüm meslektaşlarım kendisine eksiksiz ve harfiyen izah ederler" dedi. (Yeni Asır)