Ankara’dan Berlin’e yeni FETÖ listeleri

Almanya'nın Die Welt gazetesinde yer alan habere göre Türkiye Almanya'ya, ülkedeki Gülen yapılanmasıyla bağlantılı kişilerin isimlerinin yer aldığı yeni listeler gönderdi.



EYALETLERE BİLGİ...

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'in sözcüsü, "Türkiye'den tek haneli orta seviyede bir rakama ulaşan liste aldıklarını ve bu listelerin kişi ya da firmalara ait belgelerden oluştuğunu" belirtti. Die Welt gazetesi güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberde, Alman hükümetine Türkiye'den böyle bir listenin son olarak nisan ayında verildiğini yazdı. Bu belgeleri inceleyen Alman makamlarının da ilgili eyaletleri bilgilendirdiği kaydedildi. Berlin Eyalet Emniyet Teşkilatı'nda 16 Haziran'dan bu yana 72 kişinin bulunduğu 40 sayfalık bir liste olduğu belirtildi. Haberde Alman İçişleri Bakanlığı'nın, listede adı bulunan kişilerin hangi eyaletlerde yaşadığını tespit ettiği ve sonrasında ilgili eyaletlerin emniyet birimlerini harekete geçirdiği kaydedildi. Bu konuda söz konusu kişilere baskı içeren hiçbir önleme başvurulmadığı kaydedildi.



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