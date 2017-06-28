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’nın parası o hâkimden

Giriş Tarihi: 28.6.2017
Ferhat Sarıkaya’nın parası o hâkimden
FETÖ'nün orduya yönelik ilk kumpası kabul edilen Şemdinli iddianamesini hazırlayan Savcı 'ya, ihraç edildiği dönemde, örgüt adına para götüren kişinin, MHP'li muhaliflere kongre yolunu açan eski hâkim Burhan Yaz olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hazırlanan iddianameye göre, Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda Ferhat Sarıkaya'nın her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenildi, kendisine düzenli ödeme yapıldı. Sarıkaya'nın maaşı kadar aylık ödemeleri ve Şemdinli iddianamesi nedeniyle mahkûm olduğu tazminatlara ilişkin ödemeler de örgütün talimatı üzerine Gazi Üniversitesi'nde yönetici konumundaki Mehmet Saltan ile eski hâkim Burhan Yaz tarafından gerçekleştirildi. Burhan Yaz, meslekten ihraç edilerek darbe girişiminin ardından tutuklandı.
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Ferhat Sarıkaya’nın parası o hâkimden
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