Ferhat Sarıkaya’nın parası o hâkimden

FETÖ'nün orduya yönelik ilk kumpası kabul edilen Şemdinli iddianamesini hazırlayan Savcı Ferhat Sarıkaya
'ya, ihraç edildiği dönemde, örgüt adına para götüren kişinin, MHP'li muhaliflere kongre yolunu açan eski hâkim Burhan Yaz olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hazırlanan iddianameye göre, Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda Ferhat Sarıkaya'nın her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenildi, kendisine düzenli ödeme yapıldı. Sarıkaya'nın maaşı kadar aylık ödemeleri ve Şemdinli iddianamesi nedeniyle mahkûm olduğu tazminatlara ilişkin ödemeler de örgütün talimatı üzerine Gazi Üniversitesi'nde yönetici konumundaki Mehmet Saltan ile eski hâkim Burhan Yaz tarafından gerçekleştirildi. Burhan Yaz, meslekten ihraç edilerek darbe girişiminin ardından tutuklandı.