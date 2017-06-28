Küçük Edanur, evinin önünde vurulmuştu! Dosyadan bakın kimler çıktı!

Safranbolu'da 4 Kasım 2010 günü 4 yaşındaki Edanur Avcı, evinin önünde oynarken 125. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yapılan eğitim atışı sonucu kafasına isabet eden mermi çekirdeği ile hayatını kaybetti. Avcı'nın ölümüyle ilgili Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Savcılığı soruşturma başlattı ancak dosya 5 yıllık sürenin ardından 1,5 yıl önce takipsizlik verilerek kapatıldı.

Vatan'ın haberine göre, soruşturma sırasında alınan iki raporda atışların kışladan yapıldığı anlatılmıştı. Olay tarihinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı olan Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Adnan Şimşiroğlu'nun ifadesi alınmıştı. Şimşiroğlu ifadesinde, göreve başladığında atış alanının set yüksekliğinin yönergeye uygun olduğunu, yazılı veya sözlü olarak herhangi bir kamu kurumundan ya da vatandaşlardan atış alanıyla ilgili şikayet gelmediğini, herhangi bir ihmalinin bulunmadığını belirtmişti.

SAVCI TAKİPSİZLİK VERMİŞTİ

Süren soruşturma sonunda askeri Savcı Yardımcısı Hakim Üsteğmen Turgut Kapan, Edanur Avcı'nın ölümüne sebebiyet veren 2 No'lu atış alanının 1999 yılından itibaren faaliyette olduğunu, yapılan atışlar nedeniyle olay tarihine kadar hedef hattının arka kısmında herhangi bir ateşli silahla yaralanma vakasının gerçekleşmediğini belirtmişti. Kapan, "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçunun oluşmadığı kararını vererek dosyayı kapatmıştı.

ŞÜPHELİLER FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Soruşturmanın kapanmasından 1.5 yıl sonra baba Yusuf Avcı, 18 Ekim 2016 tarihinde BİMER'e (Başbakanlık İletişim Merkezi) başvuruda bulundu. Baba Avcı, kızının ölümüne neden olan merminin G-3 mermisi olduğunun tespit edilmesine rağmen hangi silaha ait olduğunun belirlenemediğini hatırlattı ve şüphelilerin FETÖ'den ihraç edildiğine dikkat çekerek yeniden yargılama talep etti.

SAVCILIK TEKRAR SORUŞTURMA BAŞLATTI

Başvuru, BİMER tarafından Adalet Bakanlığı'na sevk edildi. Başvuruyu ele alan Adalet Bakanlığı savcılığın bu konuda inceleme başlatmasını talep etti. Bunun üzerine Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında baba Yusuf Avcı'nın da ifadesi alındı. Baba ifadesinde dosyanın yeniden açılmasını talep etti.

'BİRBİRLERİNİ TANIYORLAR'

Baba Avcı yeniden yargılama talep ettiği dilekçesine şöyle dedi: "6 yıl süren soruşturma sonuçlarında neredeyse suç biz ilan edilecek kadar hüsran sonuç çıkmıştır. Danıştay'a yasal itiraz inceleme hakkımızı kullanmış bulunmaktayız. 15 Temmuz'da yaşanan darbe teşebbüsü neticesinde tutuklanan hainler arasında yer alan Adnan Şimşiroğlu ve dosyaya bakan hakim üsteğmen Turgut Kapan'ın edindiğim bilgilere göre birbirlerini tanıdıkları ve mahkeme sürecini ve sonucunu saptırdığı mevcuttur."