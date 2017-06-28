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hazırlığındaki lere şok!

AA

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Giriş Tarihi: 28.6.2017 12:19 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 12:31
Saldırı hazırlığındaki teröristlere şok!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine hazırlığında olduğu belirlenen, bölücü terör örgütü mensubu 7 etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine hazırlığında olduğu belirlenen, bölücü terör örgütü mensubu 7 etkisiz hale getirildi.

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Saldırı hazırlığındaki teröristlere şok!
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