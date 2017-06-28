Saldırı hazırlığındaki teröristlere şok!

Giriş Tarihi: 28.6.2017 12:19Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 12:31
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen, bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen, bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirildi.