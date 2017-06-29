Cumhuriyet'ten büyük çarpıtma!

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Gazetesinin 28 Haziran 2017 tarihli nüshasında yayınlanan "Hakaret Mesaisi" başlıklı haberde "2016'da 240'ı çocuk 46 Bin kişi Erdoğan'a hakaretle suçlandı" ifadeleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2016 yılı adli istatistiklerinde yer alan 46.193 rakamı TCK'nın 299-301. maddelerinde düzenlenen "Devletin Egemenliğine ve Organların Saygınlığına Karşı İşlenen Suçlar" ile ilgili yapılan toplam işlem sayılarını ifade etmektedir.

2016 yılında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 2776 dosyada 4098 suçtan 3658 kişi hakkında kamu davası açılmıştır.

Gerçek bu iken hiçbir araştırma ihtiyacı duymadan yayınlanan haber,Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde algı oluşturmaya yönelik, gazetecilik etik ve ahlak ilkeleri bağdaşmayan, gerçekleri yansıtmayan çarpıtma bir haberdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."