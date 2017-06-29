Diyarbakır'da çatışma: 3 terörist öldürüldü!

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğü çatışmada bir asker yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesi Kutlu köyü kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu istihbaratı üzerine geniş kapsamlı operasyon başlatan güvenlik güçleri, Kerpiçören mezrasında PKK'lı teröristlerle temas sağladı.

Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateş açarak, karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği çatışmada, bir asker yaralandı.

Yaralı asker, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine bağlanan eski Asker Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Bölgede operasyon sürüyor.