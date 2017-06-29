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'da : 3 öldürüldü!

İHA

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Giriş Tarihi: 29.6.2017 19:09 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 19:31
Diyarbakır'da çatışma: 3 terörist öldürüldü!

'ın İlçesi kırsalında devam eden operasyonda bugün saat 16.30 sıralarında çıkan da 'lı 3  öldürüldü, 1 asker yaralandı

'ın ilçesi kırsalında 3 'lı in öldürüldüğü da bir asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesi Kutlu köyü kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu istihbaratı üzerine geniş kapsamlı operasyon başlatan güvenlik güçleri, Kerpiçören mezrasında PKK'lı teröristlerle temas sağladı.

Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateş açarak, karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği çatışmada, bir asker yaralandı.

Yaralı asker, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine bağlanan eski Asker Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Bölgede operasyon sürüyor.

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Diyarbakır'da çatışma: 3 terörist öldürüldü!
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