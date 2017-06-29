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Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Kul edilemez!

REUTERS

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 29.6.2017 16:03
Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Kabul edilemez!

Bakanı Çelik'ten küstah açıklamalara sert tepki: "Cumhurbaşkanımızın Almanya'da vatandaşlarımızla buluşmasıyla ilgili bazı Alman siyasetçilerin açıklamaları kabul edilemez"

Avrupa Birliği Bakanı , G20 zirvesi için gelecek hafta Almanya'ya gidecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu ziyaret sırasında ülkede yaşayan Türklerle biraraya gelmemesi gerektiği yönünde bazı Alman siyasetçilerin yaptığı açıklamalar hakkında Twitter hesında şu açıklamalarda bulundu:

*Maalesef bazı Alman siyasetçilerin son açıklamaları bir kere daha çifte standart kavramının merkezine yerleşmektedir

*Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da vatandaşlarımızla buluşmasıyla ilgili olarak bu siyasetçilerin açıklamaları kabul edilemez

*Gösteri ve yürüyüş hakkı, ifade ve basın hürriyeti bu siyasetçiler için birer retorik ve iç siyasi tüketim malzemesi haline gelmiş durumda.

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Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Kabul edilemez!
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