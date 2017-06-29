Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Kabul edilemez!

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, G20 zirvesi için gelecek hafta Almanya'ya gidecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu ziyaret sırasında ülkede yaşayan Türklerle biraraya gelmemesi gerektiği yönünde bazı Alman siyasetçilerin yaptığı açıklamalar hakkında Twitter hesabında şu açıklamalarda bulundu:

*Maalesef bazı Alman siyasetçilerin son açıklamaları bir kere daha çifte standart kavramının merkezine yerleşmektedir

*Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da vatandaşlarımızla buluşmasıyla ilgili olarak bu siyasetçilerin açıklamaları kabul edilemez

*Gösteri ve yürüyüş hakkı, ifade ve basın hürriyeti bu siyasetçiler için birer retorik ve iç siyasi tüketim malzemesi haline gelmiş durumda.