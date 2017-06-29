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Zonguldak'ta 9 kişi adliyeye sevk edildi

AA

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Giriş Tarihi: 29.6.2017 11:13
Zonguldak'ta 9 kişi adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ın merkez, Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 2'si kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilenlere yönelik merkez ile Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye götürüldü.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 ve 23 Haziran'da yapılan operasyonlarda Zonguldak'ın merkez, Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 15'i kadın 36 kişi gözaltına alınmıştı.

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Zonguldak'ta 9 kişi adliyeye sevk edildi
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