ABD kamuflajlı darbeci yarbay

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Ankara Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişiminde yoğun çatışmaların yaşandığı Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin iddianamesini tamamladı. 244 şüpheliye yer verilen ve 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, cuntacılarla birlikte hareket ettiği belirtilen Amerikan kamuflajlı 2 yarbaya dikkat çekilirken darbecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı direnişe çağrısı ardından, "Uzun adam halkı galeyana getirdi. Halkı da vurabiliriz. Tereddüt yok" diye talimat verdiklerine dikkat çekildi.İddianameye göre, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki silahlı kalkışma eylemini kurmay Albay Erkan Öktem, Kurmay Yarbay Bülent Ak, Kurmay Yarbay Yusuf Köz, Kurmay Yarbay Yasin Kayabaşı ve Kurmay Yarbay Cemal İyigün gibi kurmay subaylar organize etti. Saat 21.30 sularında cep telefonu üzerinden gelen darbe talimatı üzerine nizamiye bölgesine giden darbeciler, burada görevli uzman erbaşların silahlarını topladı. Ardından da cuntacı persone Karargâh'a toplu olarak girmeye başladı.Darbeciler, daha sonra kontrol altına aldıkları muhabere merkeziden jandarma birliklerine sıkıyönetim direktifi, jandarma birliklerinin silahlı kalkışmaya katılması yönünde mesajlar gönderdi. Cuntacılar, kalkışma öncesi usulsüz yazışmalarla Kastamonu'dan getirilen ve ASELSAN'da özel kripto işlemine tabi tutulan 194 telsizi kullandı.İddianamede darbecilerin, kendilerinden olmayan personeli Karargâh'ın ikinci katında bulunan Sükan Toplantı Salonu'nda topladığı anlatıldı. Saat 00.39'da TEM Daire Başkanı Turgut Arslan ile 2 koruması rehin olarak bu salona getirildi. Cuntacı Öktem "Hiç acımayın, konuşan olursa kafasına sıkın" dedi. Bu arada darbeciler tarafından rehin alınan Kurmay Albay Güven Şağban da elleri arkadan kelepçeli halde salona getirildi. Öktem, Şağban'a hitaben "Ne çektiysek senin elinden çektik, seninle hesaplaşacağız, seni vururum" diyerek, tabancasını Şağban'ın ensesine dayadı ve tetiğe bastı. Ancak silahın tutukluk yapınca Şağban ölümden döndü. Daha sonra Tayin Daire Başkanı Tuğgeneral Veli Turan da gözleri kapalı ve elleri bağlı halde toplantı salonuna getirildi.Toplantı salonunda bekleyiş sürerken, bina dışında yaşanan çatışmalar nedeniyle bazı camlar kırıldı. 02.00 sularında darbeci Üsteğmen Metin Yağcı kapıya gelerek, "Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, uzun adam (Cumhurbaşkanı Erdoğan) halkı galeyana getirdi, ama sorun yok, her şey kontrol altında. Çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok" dedi.Müşteki Emrah D. ise ifadesinde, "B nizamiyesinden biri harici elbiseli, diğeri Amerikan kamuflajlı 2 yarbay, diğer nöbetçi arkadaşım Uzman Çavuş Selim Kaya ile benim yanıma geldiler. Bize 'Tabancalarınızı verin' dediler. Vermek istemedik. Amerikan kamuflajlı yarbay kolumdan çekerek 'Sizi gözaltına alıyoruz' dedi. Ben de silahımı vermek zorunda kaldım" dedi.Cuntacılar sivil halka ve içeri girmek isteyen güvenlik güçlerine hedef gözeterek ateş etti. İçeri giremeyen Tümgeneral Arif Çetin ile beraberindekiler de, cuntacılara müdahale için olay yerinin yakınındaki Hisarcıklıoğlu Camisi'ni üs seçti. Burada yapılan planlama doğrultusunda zırhlı araçlarla nizamiye bölgesine yönelik atışlarla cuntacılara büyük kayıp yaşatıldı. Darbeciler Akıncı Üssü'nden destek istedi. Buradan kalkan uçaklarla bölge bombalandı ve sivil kayıplar yaşandı. Cuntacılar kaçmak için askeri ambulansı kullandı. Bir kısmı da 11. kata çıktı ve burada darbe notlarını yaktı.İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski Başkan Yardımcısı Muhterem Çöl'ün jandarma personeli olan subayların imamı pozisyonunda olduğu belirtildi. "Turgut" kod adını kullanan Çöl'ün darbe teşebbüsünün gerçekleşmesi için FETÖ üyesi olan diğer TSK personeli ile irtibata geçtiği anlatıldı. Çöl'ün darbe girişiminden bir gün önce bazı jandarma personelleri ile evinde toplantı yaptığı da ifade edildi. İddianamede, 40 şüphelinin ByLock kullancısı olduğu, darbe girişimi nedeniyle toplam 3 milyon 768 bin 217 TL'lik zarar meydana geldiği ifade edildi.Müşteki Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gideceği sırada Jandarma Genel Komutanlığı'nı işgal eden darbecilerin bir vatandaşı yaraladığını gördüğünü vurgulayıp şunları anlattı: "Araçtan indiğimde bize doğru atış açılıyordu. İvedi şekilde yaralı vatandaşımızı başka bir araca taşıdık. Hastaneye gitmesini sağladık. Aracıma toplam 4 kurşun isabet etti."