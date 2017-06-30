İşte Başbakan'ın konuşmasından satır başları;



- O gecenin aydınlığında gerçek dostlarımızı gördük. Macaristan bu darbede açıkça Türk hükümetinin yanında yer almış ve darbeyi kınamıştır.



- Ticaretin artması için ulaşım her şeyin başında geliyor. Budapeşte-İstanbul arasında günde 3 sefer yapılıyor. Ulaşım tamam ama vizelerde sıkıntı var.



- AB'nin ayıbı, daha müzakerelere başlamayan ülkelere bile vize muafiyeti uyguluyor da 40 yıldır müzakere eden Türkiye'ye uygulamıyor.



- Macaristan Başbakan'ı Orban'ın ziyareti ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacak.



- Türkiye-Macaristan ilişkileri işadamlarımızın da gayretiyle çok daha ilerleyecek. Bu sene ilk 5 ayda tücarette yüzde 30 civarında bir artış var.



- Bölgedeki olayların Balkanlar'a sirayet etmemesinin nedeni Türkiye'nin mülteci akınını durduruyor olmasıdır.

Başbakan Yıldırım'dan Macaristan'a çağrı







VİZE KOLAYLIĞI

Ulaşımda her hangi bir sıkıntı görünmüyor ama vizelerde sıkıntı var. Buradan sayın Başbakana çağrıda bulunuyorum. İş adamlarından başlayarak vizelerin kolaylaştırılması gerekiyor. Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yapıp da vize muafiyeti kolaylığı olmayan tek ülke Türkiye. Bu da Avrupa Birliği'nin ayıbı diye düşünüyorum. Çünkü daha müzakereye başlamayan ülkelere bile vize muafiyeti uygulayan Avrupa, 40 yıldan fazla bir süredir tam üyelik müzakerelerini yapan Türkiye'ye elinden gelen zorluğu göstermeye devam ediyor. İkili ilişkilerin gelişmesi için bu adımın atılması gerekiyor. Öte yandan Macar ve Türk firmalarının Afrika'ya gidebilmesi için büyük bir potansiyel var.

Türkiye son 15 yılda altyapı, eğitim ve sağlık alanında ciddi mesafeler kaydetti. Bölgemizde dinamikler ülkelerimizi görülmemiş sınamalara karşı karşıya getiriyor.