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'de : 16 gözaltı

DHA

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Giriş Tarihi: 30.6.2017 11:50 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 11:52
Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

'nın İlçesi'nde polisin uyuşturucu  ticareti yapan şebekeye yönelik yaptığı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İlçesi'nde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında, haklarında yakalama kararı çıkartılan 19 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Evlerin çatısı, kömürlüğü, bahçesi olmak üzere heryeri didik didik arandı.

Yapılan aramalarda yaklaşık 2.5 kilo esrar, 20 gram eroin, 36 kök hintkeneviri, 24 uyuşturucu hap ele geçirildi. Arama çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
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