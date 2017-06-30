Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Konya
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Ereğli
İlçesi'nde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında, haklarında yakalama kararı çıkartılan 19 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Evlerin çatısı, kömürlüğü, bahçesi olmak üzere heryeri didik didik arandı.
Yapılan aramalarda yaklaşık 2.5 kilo esrar, 20 gram eroin, 36 kök hintkeneviri, 24 uyuşturucu hap ele geçirildi. Arama çalışmaların sürdüğü belirtildi.