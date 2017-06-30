FETÖ'nün firari adliye imamı 508 gün sonra yakalandı

Emniyet tarafından 8 Şubat 2016'dan beri yakalama kararı olan ve 508 gündür firari olarak aranan Türkmenler Petrol'ün sahiplerinden 'adliye imamı' Ahmet Türkmen'in Ankara'da gizlendiği evde yakalandığı ortaya çıktı. Türkmen hakkında Kayseri 1. Sulh Ceza Mahkemesinde 16/02/2016 günü yakalama kararı çıkartılmıştı.



VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILACAK LİSTESİNDEYDİ

Ahmet Türkmen, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereğince Resmi Gazete'de yayınlanan ve 3 ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde anılan kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlığından çıkarılacak FETÖ'cülerin arasında yer alıyordu.