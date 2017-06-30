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'nün firari 508 gün sonra yakalandı

İHA

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Giriş Tarihi: 30.6.2017 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 10:18
FETÖ'nün firari adliye imamı 508 gün sonra yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının önemli isimlerinden örgütün '' olan ve uzun süredir firari 64 yaşındaki Ahmet Türkmen dün Ankara'da yakalandı. 508 gün sonra yakalanan Türkmen, Boydak kardeşlerin yargılandığı 68 sanıklı davada iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.

Emniyet tarafından 8 Şubat 2016'dan beri yakalama kararı olan ve 508 gündür firari olarak aranan Türkmenler Petrol'ün sahiplerinden '' Ahmet Türkmen'in Ankara'da gizlendiği evde yakalandığı ortaya çıktı. Türkmen hakkında Kayseri 1. Sulh Ceza Mahkemesinde 16/02/2016 günü yakalama kararı çıkartılmıştı.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILACAK LİSTESİNDEYDİ

Ahmet Türkmen, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereğince Resmi Gazete'de yayınlanan ve 3 ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde anılan kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlığından çıkarılacak 'cülerin arasında yer alıyordu.

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FETÖ'nün firari adliye imamı 508 gün sonra yakalandı
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