Kılıçdaroğlu ve Akşener'in pazarlığı...

Sistem böylesine ciddi bir değişim geçirirken daha çok merak edilen ise muhalefet partilerinin ne yapacağı... Bu konuda umut verici bir ipucu yok. CHP'deki muhalefetin değişim umudu, "adalet" yürüyüşüyle ertelenince o cenahta gözler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48.6'nın bileşenleriyle yaptığı özel ve gizli görüşmelere çevrildi.

Bu noktada dikkat çeken isim ise MHP'den ihraç edilen Meral Akşener. Siyaset kulislerinde Akşener'le ilgili iki tez konuşuluyor. İlki, 2019'da CHP'nin çatı adayı olmasıyla ilgili. Bu işin bittiğini söyleyen CHP'lilerin sayısı hayli fazla. Onlara göre, Kılıçdaroğlu, "hayır bloku"nu bir arada tutmak için yürüttüğü görüşmeler ve adalet yürüyüşüyle parti içi iktidarını sağlamlaştırırken, aynı zamanda Akşener'le de çatı adaylığı pazarlığı yaptı ve o işi noktaladı. Tercihi Akşener'in yeni parti kurmamasıydı. Bu da yürüyüşün istenen siyasi sonuca ulaşamadığının göstergesi.

İşte ikinci olasılık burada devreye giriyor.

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