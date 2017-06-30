Rusya’dan PYD’li teröristlere şok!

Sınır hattındaki terör yapılanmalarına taviz vermeyen Türkiye'nin kararlı tutumu ve diplomasideki başarısı PKK'nın Suriye kolu PYD'nin defacto yapılanma hesaplarını bozdu. TSK topçu birliklerinin Suriye'nin Afrin İlçesi'ndeki terör mevzilerini yerle bir etmesinin ardından, Rusya'yı bölgeye davet eden PYD'nin elebaşı Salih Müslim, umduğunu bulamadı. Moskova, teröristbaşı Müslim'in "Afrin'de ortak üs kuralım" çağrısına, tam tersi bir tutumla cevap verdi.

HALEP'E ÇEKİLİYORLAR

Rusya, bölgeye yeni asker göndermek yerine daha önce Afrin'de konuşlanmış olan az sayıdaki askerini de, bölgeden geri çekmeye başladı. Rus ordusuna ait konvoy, dün sabah Afrin'in Kefer Cenne Köyü'nden Halep'e doğru hareket etti. Rusların Afrin'den çekilmesine ilişkin görüntüler, dün sosyal medya üzerinden de yayımlandı. Kefer Cenne bölgesinde sadece 14 Rus askerinin kaldığı, bu grubun da kısa süre içinde Afrin'den ayrılacağı belirtildi.

10 GÜN İÇİNDE 9 GÖRÜŞME

Rusya'yla karşı karşıya gelmek istemeyen Ankara, 9 defa Moskova ile görüştü. Rus ordusunun bölgeden çekilmesi konusunda mesafe katedildi.

İDLİB'E ORTAK ÜS PROJESİ START ALDI

Rusya'yla Türkiye "Güvenli Bölge" kapsamında İdlib'de üs kurulması konusunda başlattığı diyaloğu da sürdürüyor. Planlanan üssün devreye girmesi halinde, Afrin'deki PYD, kıskaca alınmış olacak. İdlib bölgesinde oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünde Türk ve Rus askerleri birlikte görev alacak. Cebel Ey Şeyh'te kurulacak askeri üste konuşlanması planlanıyor.

LAVROV: SALDIRILARA ORANTILI CEVAP VERİLECEK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin 'Suriye ordusunun kimyasal silah kullanacağına' yönelik iddiasına yanıt verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerikan yönetiminin Suriye ordusuna yönelik muhtemel saldırılarına Rusya'nın 'orantılı ve saygın şekilde yanıt vereceğini' açıkladı.

ABD, SİLAHLARI REJİME DOĞRULTTU

ABD basını, ABD'nin, Suriye'yi vurma ihtimaline karşı savaş gemisi ve uçaklarını saldırı konumuna geçirdiğini iddia etti. CNN'in ismini vermediği bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'li askerlerin Şayrat hava üssünü 24 saat izlediği belirtildi. Habere göre, Washington'da bu üs üzerinden bir kimyasal saldırı gerçekleştirilmesi planlandığına inanıldığı ifade edildi. Öte yandan, Rus medyası İzvestiya, YPG'nin Suriye'deki Tabka Üssü'nün ABD'li askerler tarafından kullanılmasına izin verildiğini iddia etti.

PUTİN: OPERASYONLARIN HEDEFİNDEYİZ

Rus illegal istihbaratı SVR'nin 95. kuruluş yıl dönümünde konuşan Rusya Lideri Vladimir Putin: "Yabancı gizli servislerinin saldırısı altındayız. Bunu ajanlarımızla ber taraf ediyoruz" dedi. (Akşam)