Aile ve çocuk yapımları festivali yapılacak

AİLE VE ÇOCUK OSKARLARI

29 Nisan Cumartesi günü yayımlanan 690 sayılı KHK ile aile ve çocuk dostu yapımlara ve dizilere ödül verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu bağlamda RTÜK ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışmalarına hız verdi. Dizi, program veya belgesel fark etmeksizin, aileye ve çocuğa faydalı her türlü yapım ödül alabilecek. RTÜK'ten edinilen bilgilere göre ödüle layık görülen aile ve çocuk dostu yapımların para ödülünün yanı sıra "aile ve çocuk dostu yapım" logosuyla yayın yapabilmesi sağlanacak. Böylece bu yapımlar önemli bir prestij de elde etmiş olacak. Başarılı bulunan yapımların ödül beratlarını devlet töreniyle ve Cumhurbaşkanının elinden almaları hedefleniyor.

SEÇİCİ KURUL OLACAK

RTÜK'ten edinilen bilgilere göre ortak komisyon tarafından ödül ve teşvik alacak yapımları değerlendirecek bir seçici kurul oluşturulacak. Bu seçici kurul ödül alan yapımları ve dizileri kararlaştırılan kıstasları baz alarak belirleyecek.

Kurulan ortak komisyonun üzerinde çalıştığı diğer başlıklar şöyle:

*Aile ve çocuk dostu yapımların ve dizilerin hangi kıstaslara göre belirleneceğine ilişkin yöntemleri belirlemek.

*Yapım ve dizilerin tür ve içeriklerini belirlemek.

*Ödüllendirmenin ne şekilde yapılacağı ile izleme ve değerlendirme yöntemini tespit etmek.

*Maddi ödüllendirme kısmının bütçe kaynağını ve miktarını belirlemek.

AİLE VE ÇOCUK YAPIMLARI ÇALIŞTAYI

BUGÜN NELER OLDU

RTÜK ve Bakanlığın çalıştığı bir diğer konu başlığı da aile ve çocuk dostu yapımlarla ilgili çalıştay düzenlemek. Bu çalıştaydaToplumu yozlaştıran yayın ve yapımlardan sıyrılacak, özellikle çocuklara iyi rol model olacak ve aile yapısını özendirecek yayınları üretmenin ve arttırmanın yolları aranacak. "Aile ve Çocuk Dostu" yapımlar temalı bir festival yapılması da planlanıyor.