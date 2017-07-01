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'de hava destekli terör u!

AA

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Giriş Tarihi: 1.7.2017 20:20 Güncelleme Tarihi: 1.7.2017 20:20
Bingöl'de hava destekli terör operasyonu!

'ün Karlıova ilçesine bağlı Karacehennem bölgesinde, terör örgütü 'ya yönelik da 5 etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Kızılağaç köyü Meşeli mezrası Rem Yaylası Karacehennem Ormanı mevkisinde barındıkları tespit edilen terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 1'i kadın 5 in etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." denildi.

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Bingöl'de hava destekli terör operasyonu!
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